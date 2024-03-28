«Известия» узнали об обнаружении на трассе М-3 автомата после теракта

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Сотрудники ДПС нашли в кювете трассы М-3 «Украина» в Калужской области автомат Калашникова, который мог принадлежать террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомат обнаружили на территории Малоярославецкого района, в районе 157-го км дороги. По словам собеседника «Известий», автомат без плечевого ремня, но с присоединенными магазином и патронами лежал недалеко от ограждения трассы.

«Следствию предстоит выяснить, тот ли это автомат, который террористы, по показаниям одного из них, выбросили, скрываясь из Москвы», — добавил источник издания.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед концертом музыкальной группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар в здании. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали свыше 180.

Глава ФСБ Александр Бортников 23 марта отчитался о задержании по делу о теракте 11 человек, в том числе четверых предполагаемых участников нападения. Следственный комитет уточнил, что силовики остановили в Брянской области машину, на которой ехали четверо подозреваемых и задержали их. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, суд арестовал их до 22 мая.

Рачабализода на допросе рассказал, что он и его подельники выбросили оружие, из которого стреляли по людям в «Крокусе», на дороге между Подмосковьем и Брянской областью. Где именно они избавились от оружия, он сказать не смог.