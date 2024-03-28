 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

«Известия» узнали об обнаружении на трассе М-3 автомата после теракта

«Известия»: после теракта в «Крокусе» на трассе М-3 нашли автомат Калашникова
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудники ДПС нашли в кювете трассы М-3 «Украина» в Калужской области автомат Калашникова, который мог принадлежать террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомат обнаружили на территории Малоярославецкого района, в районе 157-го км дороги. По словам собеседника «Известий», автомат без плечевого ремня, но с присоединенными магазином и патронами лежал недалеко от ограждения трассы.

«Следствию предстоит выяснить, тот ли это автомат, который террористы, по показаниям одного из них, выбросили, скрываясь из Москвы», — добавил источник издания.

В МВД рассказали о том, как установили машину террористов в «Крокусе»
Общество

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед концертом музыкальной группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар в здании. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали свыше 180.

Глава ФСБ Александр Бортников 23 марта отчитался о задержании по делу о теракте 11 человек, в том числе четверых предполагаемых участников нападения. Следственный комитет уточнил, что силовики остановили в Брянской области машину, на которой ехали четверо подозреваемых и задержали их. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, суд арестовал их до 22 мая.

Рачабализода на допросе рассказал, что он и его подельники выбросили оружие, из которого стреляли по людям в «Крокусе», на дороге между Подмосковьем и Брянской областью. Где именно они избавились от оружия, он сказать не смог.

Теги
трасса ДПС автомат автомат Калашникова Калужская область теракт «Крокус Сити Холл»
Материалы по теме
RT показал допрос третьего подозреваемого в нападении на «Крокус»
Общество
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Суд арестовал четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
В Улан-Удэ отменили прямые выборы мэра Политика, 11:30
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:28
Светлаков рассказал о спасении Бурунова от террористов в «Крокусе» Общество, 11:23
Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта Общество, 11:21
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США Инвестиции, 11:18
Бывший завод Volkswagen под Калугой продлил простой после 1 апреля Авто, 11:18
Щербакова рассказала о выгорании и опустошении после победы на Олимпиаде Спорт, 11:16
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Тренд на выгорание: вы не в порядке, если не реагируете на стресс-факторы Pro, 11:08
Артемьев заявил о планах расчета индикаторов цен для угля и стройки Экономика, 11:07
В Киргизии предупредили о вербовке в мессенджерах для терактов в России Политика, 10:57
Мурашко назвал число оставшихся в больницах пострадавших в «Крокусе» Общество, 10:54
«Известия» узнали об обнаружении на трассе М-3 автомата после теракта Общество, 10:48
В мэрии оценили текущие масштабы строительства по реновации Город, 10:39
Глава BlackRock предупредил о потерянном десятилетии в США из-за долгов Финансы, 10:38