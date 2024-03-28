Eesti Ekspress узнала об аресте в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой

В Эстонии арестовали журналистку Бурцеву по делу о нарушении санкций

Журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для портала Baltnews.com (входит в МИА «Россия Сегодня»), арестовали в Эстонии по подозрению в нарушении санкций. Об этом сообщает газета Eesti Ekspress.

Бурцева — гражданка Эстонии, ей 57 лет, уточняет издание. Полиция подозревает ее в нарушении санкций против России из-за работы на российские СМИ, утверждает газета. По ее информации, журналистку взяли под стражу в начале марта.

Портал Baltnews входит в медиагруппу «Россия сегодня» (также объединяет агентства «РИА Новости», Sputnik и другие медиа). Издание специализируется на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. До 2018 года редакции портала базировались в странах Прибалтики, однако сейчас журналисты издания работают в Москве, говорится на сайте медиагруппы. В то же время издание имеет сеть внештатных авторов в странах Балтии, в России, Восточной и Западной Европе.

МИА «Россия Сегодня» попало под санкции Евросоюза в феврале 2023 года. Под санкциями также находятся генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и главный редактор Маргарита Симоньян.