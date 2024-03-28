США ввели санкции против компании «Алис» из Владивостока за связь с КНДР

США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против шести физических лиц и двух компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с КНДР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления.

Меры прорабатывались в координации с Южной Кореей. Под ограничения, в частности, попало ООО «Алис», зарегистрированное во Владивостоке.

По данным OFAC, ООО «Алис» подчиняется северокорейской компании Chinyong. В 2021-2022 годах она перевела материнской компании свыше $2,5 млн, полагают в управлении.

ООО «Алис» зарегистрирована в 2016 году, следует из базы данных CПАРК. Компанией руководит Андрей Бабкин, который занимает должность директора, ее бенифициаром является гражданин КНДР Ким Сан Ман, его доля в компании — 100%. Компания занимается разработкой программного обеспечения и торговлей компьютерной техникой, также среди ее видов деятельности значатся ремонт оборудования, предоставление мест для временного проживания и другие.

Также ограничения введены против компании Pioneer Bencont Star Real Estate из ОАЭ. OFAC называет ее другой дочерней структурой Chinyong. Руководитель этой компании Джон Ён Ган, по данным OFAC, координировал перечисление средств от нее Chinyong.

Под американские санкции также попали шесть физических лиц, по мнению OFAC, связанных с КНДР. Двое из них находятся в России — это представитель банка Daesong О Ин Чун и представитель Jinmyong Joint Bank Чон Сон Хо.

Всех этих людей OFAC заподозрила в координации переводов в КНДР из-за рубежа для обеспечения ей дохода и доступа к международной финансовой системе.

Все имущество лиц, попавших под санкции, находящееся на территории США, подлежит блокировке. Кроме того, под санкции автоматически попадают все дочерние структуры, где их доля превышает 50%. Всем американским физическим и юридическим лицам запрещается проводить операции с их участием.