В ЕС согласовали новый компромисс по пошлинам на зерно с Украины

Постпреды ЕС достигли компромисса по пошлинам на импорт украинской агропродукции. Соглашение продлят на год, ограничения на зерно в него не вошли, пишет Reuters. Базовым периодом для тарифов станет вторая половина 2021 года

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Постпреды стран Евросоюза договорились о новом предложении по пошлинам и квотам на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом говорится в сообщении председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X.

«Постпреды ЕС согласовали новый компромисс в отношении продления торговых мер для Украины с целью обеспечения сбалансированного подхода между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС», — говорится в сообщении.

Теперь этот «с трудом достигнутый компромисс» по беспошлинной торговле должны одобрить в Европарламенте, отмечает Bloomberg. По словам источников агентства, знакомых с вопросом, соглашение продляет базовый период для объемов импорта до второй половины 2021 года. Дипломат ЕС рассказал Reuters, что это снижает потолок для введения тарифов на импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда (до этого тарифы вступали в силу при превышении объема ввоза средних уровней 2022 и 2023 годов).

Договоренность продлят еще на год после ее истечения 5 июня. Bloomberg уточняет, что ограничения на пшеницу не вошли в соглашение, несмотря на требования Франции, Польши и Венгрии.

Европейские фермеры зимой вышли с протестами в том числе из-за льгот для импорта украинской продукции, считая это угрозой сельскохозяйственному сектору. Об этом говорили и власти некоторых стран, в частности, Франции и Польши. Последняя в прошлом году в одностороннем порядке ввела запрет на ввоз украинской агропродукции, власти не исключали «полного закрытия границ» с Украиной. На фоне предложения Еврокомиссии отменить квоту на импорт сельхозпродуктов с Украины протесты вспыхнули с новой силой.

Брюссель призывал Киев переориентировать импорт сельхозпродукции на другие страны. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию вышедшей за пределы экономики и морали и призвал найти решение.