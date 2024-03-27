Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия ответит на высылку российского дипломата из Латвии, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение МИДа Латвии, который объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну до 10 апреля. Имя дипломата не называется.

27 марта в латвийский МИД был вызван временный поверенный в делах Олег Зыков. Там ему заявили, что российское посольство в течение долгого времени вело «неприемлемую и провокационную публичную коммуникацию». Эта коммуникация, по мнению МИДа, была направлена на дискредитацию госучреждений и органов власти Латвии и разжигание ненависти в стране.

Латвия в последний раз объявляла о высылке трех российских дипломатов в апреле 2022 года. Помимо высылки дипломатов, с февраля 2023 года страна понизила дипотношения с Россией до уровня временного поверенного.