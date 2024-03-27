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Высылки дипломатов ,  
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Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии

Захарова пообещала, что Россия ответит на высылку дипломата из Латвии
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Высылки дипломатов
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия ответит на высылку российского дипломата из Латвии, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение МИДа Латвии, который объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал от него покинуть страну до 10 апреля. Имя дипломата не называется.

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27 марта в латвийский МИД был вызван временный поверенный в делах Олег Зыков. Там ему заявили, что российское посольство в течение долгого времени вело «неприемлемую и провокационную публичную коммуникацию». Эта коммуникация, по мнению МИДа, была направлена на дискредитацию госучреждений и органов власти Латвии и разжигание ненависти в стране.

Латвия в последний раз объявляла о высылке трех российских дипломатов в апреле 2022 года. Помимо высылки дипломатов, с февраля 2023 года страна понизила дипотношения с Россией до уровня временного поверенного.

Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии
Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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