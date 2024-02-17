Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука
Кабинет Министров Украины согласовал продажу 92-метровой яхты Royal Romance, которая принадлежит семье председателя совета движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщает Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Яхту арестовали весной 2022 года, она находится в хорватском порту Риека. 25 января Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче судна Украине на основании запроса о международно-правовой помощи, передавало АРМА.
Глава агентства Елена Дума сообщила, что правительство усовершенствовало процедуру реализации арестованных активов и внедрило возможность их продажи за рубежом. «Порядок позволит реализовать дорогостоящие активы, которые находятся за рубежом, по наиболее выгодной цене», — написала она.
Royal Romance была построена в 2015 году на верфи Feadship. На судне есть лифт и бассейн, оно вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. Яхта стоила около $200 млн, но после того как Медведчук и его окружение попали под санкции в феврале 2021 года украинский Forbes оценил ее вдвое дешевле. По данным издания, политик владел судном через оффшор на Маршалловых островах.
В апреле 2022 года суд во Львове арестовал имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко и передал в управление АРМА.
Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политика отправили под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что он сбежал. В апреле того же года президент Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали; несколько месяцев спустя экс-глава ОПЗЖ покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией.
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