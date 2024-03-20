Руководство Ozon встретится с угрожавшими закрытием владельцами ПВЗ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Руководство Ozon проведет встречу с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые угрожали закрытием из-за введения сервисного сбора со стороны маркетплейса. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе Ozon.

Представитель компании отметил, что владельцев пунктов выдачи предупредили о нововведении заранее. Кроме того, для них был проведен вебинар, на котором объяснялось, «как рассчитывается сервисный сбор и как можно снизить его размер».

«Мы остаемся открыты к диалогу с партнерами и уже пригласили их на дополнительную встречу по поводу применения сервисного сбора. Она пройдет на следующей неделе», — добавили в пресс-службе Ozon.

RT со ссылкой на профсоюз владельцев пунктов выдачи заказов пишет, что встреча состоится 27 марта. Помимо владельцев ПВЗ на ней будут присутствовать представители Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), а также, возможно, представители ФАС и Минпромторга.

14 марта Ozon объявил, что с 1 апреля введет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. В компании заявили, что при расчете размера сбора будут учитываться плотность населения в городе, где находится ПВЗ, средние расходы на аренду, оборот пункта выдачи и другие факторы.

Ozon заверил, что новый сбор будет применяться примерно к 10% наиболее «зрелых» точек. Для «небольших и начинающих предпринимателей» же сервисный сбор составит 1 руб. в месяц за пункт, сообщили в маркетплейсе.

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По данным Forbes, у Ozon открыто 45 тыс. ПВЗ (98% из них — партнерские), которыми владеют более 20 тыс. предпринимателей. «Под меру подпадет не более 200 партнеров, но они могут нивелировать ее, открыв новый пункт», — уточнил изданию представитель маркетплейса. По оценке опрошенных Forbes предпринимателей, уровень дохода из-за сбора упадет на 30–40%.

После этого телеграм-канал Baza сообщил, что 16 марта десятки ПВЗ Ozon закрылись или выпустили заявления с угрозами о закрытии. В АУРЭК из-за планов Ozon ввести сервисный сбор обратились более 500 человек, рассказал сопредседатель ассоциации по правовой защите Александр Ефимов.

В Ozon информацию о массовом закрытии пунктов выдачи в тот же день опровергли и назвали «слухами». В компании заявили, что каждый день «по разным причинам не работают около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети». По данным маркетплейса, 16 марта «по техническим причинам» не открылись около 70 ПВЗ.