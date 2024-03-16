Ozon назвал слухами информацию о массовом закрытии пунктов выдачи

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Информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов Ozon не соответствует действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», — заявил маркетплейс.

В Ozon добавили, что «каждый день по разным причинам не работают около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети». Компания утверждает, что сегодня «по техническим причинам» не открылись около 70 ПВЗ.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что десятки пунктов выдачи заказов Ozon закрылись или угрожают закрытием из-за введения сервисного сбора со стороны маркетплейса. По данным телеграм-канала, в объявлениях для клиентов указано, что все вопросы нужно задавать поддержке маркетплейса.

Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) по правовой защите Александр Ефимов заявил, что к ним обратились более 500 человек из-за планов Ozon ввести сервисный сбор. Маркетплейс, по словам Ефимова, предложил организовать встречу с владельцами ПВЗ, дату пока не определили.

«Если нам не удастся прийти к решению, которое устроит всех, то, конечно, будем действовать», — сказал Ефимов. Он уточнил, что владельцы ПВЗ попросили АУРЭК обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), проект обращения уже составлен.

Ozon 14 марта объявил, что с 1 апреля 2024 года введет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. Маркетплейс заявил, что при расчете размера сбора будут учитываться плотность населения в городе, где находится ПВЗ, средние расходы на аренду, оборот пункта и другие факторы.

Расчет поменяется для примерно 10% наиболее «зрелых» точек. «Небольших и начинающих предпринимателей Ozon поддержит — для них сбор будет составлять всего 1 руб. в месяц за пункт», — утверждает компания. Если предприниматель откроет новый пункт, он также сможет снизить размер сбора для своей сети.

Максимальный уровень вознаграждения для владельцев ПВЗ останется на уровне 5% от оборота, минимальный (для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом) — за вычетом сервисного сбора составит 3% от оборота точки. В Ozon объяснили, что средства со сборов пойдут на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение пунктов выдачи.

Представитель Ozon сказал Forbes, что у компании открыто 45 тыс. ПВЗ (98% из них — партнерские), которыми владеют более 20 тыс. предпринимателей. «Под меру подпадет не более 200 партнеров, но они могут нивелировать ее, открыв новый пункт», — отметил он. По оценке опрошенных Forbes предпринимателей, уровень дохода из-за сбора упадет на 30–40%.