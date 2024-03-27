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Общество ,  
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В НИУ МГСУ объяснили эвакуацию студентов учениями

В НИУ МГСУ объяснили эвакуацию студентов учебной тревогой
Фото: mgsu.ru
Фото: mgsu.ru

Эвакуация студентов Московского государственного строительного университета была проведена в качестве учебной тревоги, сообщила РБК пресс-служба НИУ МГСУ.

Об эвакуации из вуза, который расположен на севере Москвы, на Ярославском шоссе, написал столичный портал MSK1.ru.

«Была отработала учебная тревога в корпусе КМК по линии ГО и ЧС (гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. — РБК)», — рассказали в пресс-службе университета.

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Фото:сервис Google Street View

Накануне, 26 марта, эвакуация прошла в Финансовом университете в Москве, рядом с которым был найден неизвестный объект.

Как сообщили в вузе, «неопознанный объект» находится за пределами территории университета, но в непосредственной близости от его здания. Силы Росгвардии оцепили периметр. Главный вход в здание был закрыт.

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новости Университет Москва эвакуация учебная тревога
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