Минтранс расширит эксперимент с беспилотными перевозками на трассы М-4 и М-12

Минтранс расширит эксперимент с беспилотными перевозками на две трассы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минтранс проработает вопрос о расширении эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассы М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Об этом сообщается на сайте правительства России.

В 2024 году выделят дополнительное финансирование «на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств» на трассе М-11 «Нева». О результатах Минтрансу и Минфину надо доложить до 31 мая.

Первые беспилотные грузовики «КАМАЗ» начали осуществлять перевозку грузов по трассе М-11 Москва — Петербург 14 июня 2023 года. Старт проекту был дан в рамках Петербургского международного экономического форума.