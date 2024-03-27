Минтранс расширит эксперимент с беспилотными перевозками на две трассы
Минтранс проработает вопрос о расширении эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассы М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Об этом сообщается на сайте правительства России.
В 2024 году выделят дополнительное финансирование «на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств» на трассе М-11 «Нева». О результатах Минтрансу и Минфину надо доложить до 31 мая.
Первые беспилотные грузовики «КАМАЗ» начали осуществлять перевозку грузов по трассе М-11 Москва — Петербург 14 июня 2023 года. Старт проекту был дан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»
В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»
Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное
Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео
Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте
Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте
Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ