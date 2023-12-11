Следователи нашли новых участников атаки на псковских десантников в Чечне

СК передал в суд дело против участников атаки на псковских десантников в Чечне

Расследование дела о нападении на псковских десантников в 2000 году завершено еще против четырех участников атаки — жителей Татарстана Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова. Их задержали в 2022 году

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Речь идет о жителях Татарстана Ильгаме Гумерове, Ильгизе Мухаметгалиеве, Хайдаре Раззакове и Мухамедвали Шайхутдинове (все они, по версии следствия, входили в банду под руководством Басаева и Хаттаба; Хаттаб был ликвидирован в 2002 году в Чечне, а Басаев — в 2006 году в Ингушетии). Их обвиняют по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих).

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе банды Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, оно произошло в горно-лесистой местности близ села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Атака была предпринята с трех сторон, обвиняемые, заняв позиции, из автоматов Калашникова вели прицельный огонь по военнослужащим. В ходе нападения, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 десантника, еще четверо были ранены.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По делу уже осуждены 23 человека, пятеро находятся в розыске, уточнили в СК. Уголовное преследование еще двух фигурантов было прекращено в связи с их смертью — их ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления. Против четырех человек дела рассматривают суды.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье. Бой шел 16 часов, из 90 десантников, принимавших участие в бое, погибли 84, в том числе 13 офицеров. Этот эпизод второй чеченской кампании стал известен как «Бой у высоты 776».

Весной 2022 года СК сообщал о задержании в Санкт-Петербурге шестерых членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне. Среди них были Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, а также Айрат Камалетдинов и Эдуард Валиахметов. Им были предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК), суд заключил их под стражу.