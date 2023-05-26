Силовики задержали еще троих членов банды Басаева

СК сообщил о задержании еще троих членов банды Басаева по делу о нападении на десантников

Задержанных заключили под стражу. Их подозревают в нападении на псковских десантников в 2000 году. Тогда погибли 84 российских военных. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного

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В Кабардино-Балкарии задержали еще троих человек, которых считают бывшими членами банды Шамиля Басаева и подозревают в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году, сообщается в Telegram Следственного комитета.

Задержанных зовут Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. Все они жители Кабардино-Балкарии.

Подозреваемых заключили под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по ст. 279 (вооруженный мятеж; до 20 лет лишения свободы), ч. 2 ст. 209 (участие в банде; до 15 лет) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих; наказание вплоть до пожизненного).

Нападение на военных 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт в Чечне. За нападением стояла объединенная вооруженная банда под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова. Погибли 84 военных, еще четверо были ранены.

Банды Басаева и Хаттаба численностью до 1,5 тыс. человек вошли из Чечни в Дагестан в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, но федеральные войска выбили боевиков с территории республики. В начале сентября боевики Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан, в зону боевых действий были переброшены дополнительные федеральные силы. Потери российских военных в этот период составили около 300 человек, еще 800 были ранены.