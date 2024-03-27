МИД посоветовал россиянам взвешивать риски перед поездкой за границу
Российским гражданам необходимо изучать все риски при планировании поездки за границу и нахождении в той или иной стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
«Акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — заявили агентству в ведомстве.
Граждане России попадают под юрисдикцию других стран, когда выезжают за ее пределы, что предполагает обязанность соблюдать местные законы, предупредили дипломаты.
В МИДе также напомнили о задержаниях российских граждан по запросам США в других государствах. Вашингтон заключил соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами, включая такие популярные туристические направления, как Таиланд, Египет и Турция.
Российский МИД неоднократно выпускал предупреждения о рисках поездок за рубеж для россиян. В частности, осенью 2023 года он заявил о возможных проблемах для российских граждан во время поездок в «недружественные» страны.
В МИДе призвали россиян проявлять повышенную бдительность и выдержку. Предупреждение опубликовали после сообщений об аресте имущества россиян на границе с Германией из-за санкций.
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