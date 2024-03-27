 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД посоветовал россиянам взвешивать риски перед поездкой за границу

МИД: россиянам следует взвешивать риски перед поездкой за границу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российским гражданам необходимо изучать все риски при планировании поездки за границу и нахождении в той или иной стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

«Акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — заявили агентству в ведомстве.

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу в 2023 году. Инфографика
Бизнес
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Граждане России попадают под юрисдикцию других стран, когда выезжают за ее пределы, что предполагает обязанность соблюдать местные законы, предупредили дипломаты.

В МИДе также напомнили о задержаниях российских граждан по запросам США в других государствах. Вашингтон заключил соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами, включая такие популярные туристические направления, как Таиланд, Египет и Турция.

МИД предложил россиянам задуматься перед поездкой за рубеж
Политика
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российский МИД неоднократно выпускал предупреждения о рисках поездок за рубеж для россиян. В частности, осенью 2023 года он заявил о возможных проблемах для российских граждан во время поездок в «недружественные» страны.

Читайте на РБК Pro
Зачем в Малайзии хотят выращивать «единорогов»
Токсичный руководитель: что должно насторожить уже на собеседовании
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ

В МИДе призвали россиян проявлять повышенную бдительность и выдержку. Предупреждение опубликовали после сообщений об аресте имущества россиян на границе с Германией из-за санкций.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
МИД Россия туризм
Материалы по теме
МИД предложил россиянам задуматься перед поездкой за рубеж
Политика
ЕС не увидел повода снимать одежду с россиян на границе
Экономика
МИД предупредил планирующих поездки за рубеж о рисках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ Спорт, 09:28
В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в €500 млрд Политика, 09:23
Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине в размере $1,5 млрд Экономика, 09:19
Росреестр отметил сокращение числа сделок с эскроу в Москве в феврале Недвижимость, 09:17
Собянин назвал число остающихся в больницах после атаки на «Крокус» Общество, 09:10
Зачем в Малайзии хотят выращивать «единорогов» Pro, 09:02
Антикризис и стратегия: как сегодня балансируется бюджет России Дискуссионный клуб, 09:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу Финансы, 09:00
Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни Политика, 08:55
Несколько рейсов задержали в аэропорту Сочи Общество, 08:48
Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира в Майами Спорт, 08:43
Структура «Ростелекома» заинтересовалась производством ноутбуков Технологии и медиа, 08:30
МИД посоветовал россиянам взвешивать риски перед поездкой за границу Политика, 08:29
Токсичный руководитель: что должно насторожить уже на собеседовании Pro, 08:28