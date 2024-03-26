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После обрушения моста в Балтиморе в воде могли оказаться около 20 человек

Спасатели заявили о 20 людях в воде после обрушения моста в Балтиморе
Фото: Harford County MD Fire & EMS / Reuters
Фото: Harford County MD Fire & EMS / Reuters

Спасатели подозревают, что после обрушения моста Francis Scott Key Bridge в Балтиморе, штат Мэриленд, в воде могут находиться около 20 человек, сообщает CNN.

Поисковая операция, которую ведут береговая охрана США и команды водолазов, осложняется низкой температурой воздуха (от минут 1 до плюс 2 градусов по Цельсию выше нуля) и условиями ограниченной видимости.

«К сожалению, как мы понимаем, сейчас в реке Патапско могут быть до 20 человек, а также несколько автомобилей», — заявил директор по связям с общественностью городской пожарной службы Балтимора Кевин Картрайт.

После обрушения моста в Балтиморе в воде могли оказаться около 20 человек
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Вскоре после полуночи по местному времени контейнеровоз Bali врезался в мост и обрушил его. Судно шло под флагом Сингапура из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. По данным MarineTraffic, его длина составляет около 300 м, ширина — около 48 м.

Мост Francis Scott Key Bridge длиной 2,5 км предназначался для движения автомобилей. Его построили в 1977 году. Основа конструкции — стальные фермы, которые лежат на опорах.

После аварии все фермы, одна за одной, рухнули в воду. По предварительным данным, в воде оказались семь машин. Одна из них — тягач с прицепом, сообщил официальный представитель компании-оператора моста.

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