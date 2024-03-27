На южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить позиции

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» пресекли попытки ВСУ усилить позиции и провести ротации военных на южнодонецком направлении. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, российские подразделения» улучшили положение по переднему краю». Они пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах поселков Водяное и Сладкое, города Константиновка, а также сел Никольское и Старомайорского в ДНР.

Кроме того, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники нескольких бригад ВСУ. Это произошло в районах поселка Урожайное, сел Макаровка, Новоукраинка и Старомайорское.

Минобороны России регулярно отчитывается об успехах российских военных на различных направлениях в зоне боевых действий на Украине, в том числе на южнодонецком направлении. Так, 25 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» рассказал, что войска отразили контратаки 72-й механизированной бригады и 1-й президентской бригады.

Тогда же военные пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского. Кроме того, были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки.