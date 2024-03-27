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Военная операция на Украине ,  
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На южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить позиции

Военные России пресекли попытки ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» пресекли попытки ВСУ усилить позиции и провести ротации военных на южнодонецком направлении. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, российские подразделения» улучшили положение по переднему краю». Они пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах поселков Водяное и Сладкое, города Константиновка, а также сел Никольское и Старомайорского в ДНР.

Кроме того, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники нескольких бригад ВСУ. Это произошло в районах поселка Урожайное, сел Макаровка, Новоукраинка и Старомайорское.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России регулярно отчитывается об успехах российских военных на различных направлениях в зоне боевых действий на Украине, в том числе на южнодонецком направлении. Так, 25 марта начальник пресс-центра группировки «Восток» рассказал, что войска отразили контратаки 72-й механизированной бригады и 1-й президентской бригады.

Тогда же военные пресекли попытки усиления противником передовых позиций и ротации в районах Червоного, Макаровки, Владимировки и Старомайорского. Кроме того, были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки.

На южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить позиции
На южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить позиции

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