Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах

Президент США Джо Байден в последние месяцы 2023 года реже упоминал Украину в своих речах после начала войны Израиля с ХАМАС. Об этом пишет Politico.

Как подсчитало издание, с января по 7 октября 2023 года, день нападения ХАМАС на Израиль, Байден упоминал Украину около 32 раз в месяц. После нападения ХАМАС и до января 2024 года этот показатель упал до менее чем 22 раз в месяц. В феврале число упоминаний вернулось к прежним значениям, тогда же конгресс США возобновил дебаты о дополнительном финансировании для поддержки Украины и Израиля.

Politico подсчитало количество стенограмм и пресс-релизов Белого дома, в которых упоминались Украина, Израиль или связанные с ними термины, такие как Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин или ХАМАС. Для статистики учитывались только те случаи, когда одно из ключевых слов упомянул Байден.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила Politico, что в течение последних двух лет «Украина была главным приоритетом для президента Байдена и Белого дома». «Так и будет продолжаться», — сказала она.

Politico отмечает, что высказывания американского президента имеют значение, за ними «внимательно следят» иностранные лидеры, которые оказывают помощь Украине. Отсутствие внимания со стороны Байдена может, например, отодвинуть сроки выделения финансирования Киева, пишет издание.

Украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2023 года отметил, что на фоне войны Израиля с ХАМАС внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — сказал он. В то же время Байден заявил о способности США одновременно поддерживать Израиль и Украину.

Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле неоднократно указывали на риск эскалации конфликта.