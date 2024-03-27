 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах

Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в своих речах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Президент США Джо Байден в последние месяцы 2023 года реже упоминал Украину в своих речах после начала войны Израиля с ХАМАС. Об этом пишет Politico.

Как подсчитало издание, с января по 7 октября 2023 года, день нападения ХАМАС на Израиль, Байден упоминал Украину около 32 раз в месяц. После нападения ХАМАС и до января 2024 года этот показатель упал до менее чем 22 раз в месяц. В феврале число упоминаний вернулось к прежним значениям, тогда же конгресс США возобновил дебаты о дополнительном финансировании для поддержки Украины и Израиля.

Politico подсчитало количество стенограмм и пресс-релизов Белого дома, в которых упоминались Украина, Израиль или связанные с ними термины, такие как Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин или ХАМАС. Для статистики учитывались только те случаи, когда одно из ключевых слов упомянул Байден.

Эксперты заявили о разрыве между обещанной и реальной поддержкой Украины
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила Politico, что в течение последних двух лет «Украина была главным приоритетом для президента Байдена и Белого дома». «Так и будет продолжаться», — сказала она.

Politico отмечает, что высказывания американского президента имеют значение, за ними «внимательно следят» иностранные лидеры, которые оказывают помощь Украине. Отсутствие внимания со стороны Байдена может, например, отодвинуть сроки выделения финансирования Киева, пишет издание.

Украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2023 года отметил, что на фоне войны Израиля с ХАМАС внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — сказал он. В то же время Байден заявил о способности США одновременно поддерживать Израиль и Украину.

Читайте на РБК Pro
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Как увеличить доход бизнеса на 600% с помощью системы мотивации персонала

Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле неоднократно указывали на риск эскалации конфликта.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Персоны
Джо Байден США Украина Израиль
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден решил выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине
Политика
Почти половина избирателей США сочли чрезмерной помощь Украине
Политика
Глава Пентагона предсказал успех России без помощи США Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Замещение Coca-Cola вывело «Добрый» в число самых популярных брендов Бизнес, 08:00
Суд арестовал управляющего директора обвалившегося рудника с 13 горняками Общество, 07:54
Липецкая полиция начала проверку после стрима из Грязи о теракте Общество, 07:42
Вильфанд пообещал москвичам потепление до 15 градусов на выходных Город, 07:34
Над Белгородской областью за ночь уничтожили 18 снарядов РСЗО Vampire Политика, 07:24
Европа потенциально завершит отопительный сезон с рекордным запасом газа Бизнес, 07:00
На южнодонецком направлении пресекли попытки ВСУ усилить позиции Политика, 06:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах Политика, 06:32
Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка Финансы, 06:26
«Чайхану» арестованного по делу о теракте в «Крокусе» закрыли Общество, 06:21
Байден снова оскорбительно высказался в адрес Путина Политика, 06:02
«РИА Новости» нашло в Твери квартиру фигурантов дела теракта в «Крокусе» Общество, 05:56
NYT рассказала об обидах в Белом доме на Обаму Политика, 05:50
В МИД России сообщили о фейковом видео с Лавровым Политика, 05:32