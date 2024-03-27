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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«РИА Новости» нашло в Твери квартиру фигурантов дела теракта в «Крокусе»

«РИА Новости» нашло в Твери квартиру фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери. Это выяснили корреспонденты «РИА Новости».

Аминчон Исломов вместе с семьей жил в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе Твери. Там же проживал его отец Исроил. Как рассказали соседи, Исломовы были тихими, вежливыми и культурными, пьяными их не замечали.

В квартире, где проживали подозреваемые, были слышны детские голоса. Но после звонка корреспондента в дверь за ней стало тихо, дверь никто не открыл.

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Аминчон и Исроил Исломовы — двое из 11 задержанных по делу о теракте в «Крокусе», который произошел вечером 22 марта. Тогда несколько вооруженных человек ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 139 человек, еще свыше 180 получили ранения.

Известны имена восьмерых из 11 задержанных по делу, в том числе четверых предполагаемых исполнителей. Суд арестовал их до 22 мая.

Согласно материалам суда, Аминчон Исломов женат, имеет семерых детей (трое от другого брака). «Осторожно, Москва» добавляет, что Аминчону 33 года, он уроженец Душанбе, жил в Твери, работал водителем автобуса. «Известия» сообщили, что Исроилу Исломову 62 года, он женат, имеет пятерых детей. По данным «Осторожно, Москва», он зарегистрирован в Тверской области, не работает, ранее не судим.

Теги
теракты «Крокус Сити Холл» Тверь квартира
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