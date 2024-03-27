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Сияйрто назвал слухами сообщения о задержках в строительстве АЭС «Пакш-2»

Сийярто назвал слухами сообщения о задержке сроков строительства АЭС «Пакш-2»

Информация о переносе на два года сроков реализации проекта АЭС «Пакш-2» — это слухи. Об этом зявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Слухи всегда есть, <...> всякий раз, когда вы строите атомную электростанцию, особенно с Россией, вы не можете рассчитывать на солидарность либерального мейнстрима», — сказал Сийярто. Он подчеркнул, что венгерское правительство и «Росатом» стремятся завершить строительство АЭС «как можно скорее».

В Венгрии есть одна действующая атомная электростанция — АЭС «Пакш» с четырьмя энергоблоками, введенными в эксплуатацию с 1982 по 1987 год. Планировалось, что станция будет работать в течение 30 лет, однако срок ее службы продлили еще на 20 лет.

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В 2014 году Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на станции двух новых энергоблоков. Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд. В августе 2022 года венгерское Управление по атомной энергетике выдало «Росатому» разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков «Пакш» для создания АЭС «Пакш-2». Оно действует в течение десяти лет.

Руководитель кабинета гендиректора АЭС Пал Ковач в ноябре 2023 года объяснил, что после запуска двух новых блоков атомной электростанции «Пакш» Венгрия сможет прекратить импорт электроэнергии. Он также заявил, что после 2025 года власти страны планируют остановить угольную электростанцию в Матре мощностью 600 мегаватт из-за загрязнения окружающей среды.

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Венгрия АЭС Пакш Сийярто Петер
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