В Венгрии объяснили выгоду строительства АЭС «Пакш-2»

АЭС «Пакш» (Фото: paksiatomeromu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

После запуска двух новых блоков атомной электростанции «Пакш» Венгрия сможет прекратить импорт электроэнергии, рассказал «РИА Новости» руководитель кабинета гендиректора АЭС Пал Ковач.

«Когда будут введены в эксплуатацию еще два блока по 1200 мегаватт, тогда импорт электроэнергии можно будет прекратить», — сообщил Ковач. Он отметил, что со всеми семью соседними странами у Венгрии уже синхронизированы электросети.

По словам Ковача, после 2025 года власти страны планируют остановить угольную электростанцию в Матре мощностью 600 мегаватт из-за загрязнения окружающей среды.

Сейчас на АЭС «Пакш» работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014-го «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции. «Пакш-2» будет построена с реакторами типа ВВЭР-1200.

В августе 2022 года венгерское управление по атомной энергетике выдало госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков «Пакш» для создания АЭС «Пакш-2». Оно действует в течение десяти лет.

14 ноября 2023 года министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что расширение «Пакш» — «настоящее международное сотрудничество, поскольку помимо российского генерального подрядчика в нем участвуют несколько американских, немецких, французских, шведских, австрийских и уже 94 венгерских компаний».

Лихачев в свою очередь отметил: «Международная среда не очень дружелюбна к «Росатому», но мы готовы максимально реализовать этот проект, несмотря на внешнее давление».

По итогам встречи стороны подписали график строительства блоков на следующие годы. Сийярто подчеркнул, что «Пакш-2» теперь связана с «реальным строительством», а не «оформлением документов».