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Политика ,  
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Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям. За ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии решают ряд ответственных задач: борются с преступностью, терроризмом и экстремизмом, а также защищают важнейшие объекты, в том числе промышленные, контролируют оборот оружия.

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Общество
Фото:Reuters

Президент также отметил, что росгвардейцы обеспечивали безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России. Они также «четко и слаженно» действовали на крупных мероприятиях, например, на Всемирном фестивале молодежи.

Федеральная служба войск национальной гвардии России создана весной 2016 года. В ее состав вошли внутренние войска МВД, центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, спецотряды быстрого реагирования, мобильные отряды особого назначения, а также подразделения Управления по организации лицензионно-разрешительной работы (УЛРР), контролирующие оборот оружия.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. На них победил Путин, его избрали на шесть лет, до мая 2030 года. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил, что в работе по обеспечению безопасности на выборах были задействованы 650 тыс. росгвардейцев. Они работали на 11 тыс. участков.

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Кроме того, росгвардейцы обеспечивали безопасность 1,7 тыс. помещений избирательных комиссий и примерно 1,4 тыс. выездных избирательных комиссий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эти регионы вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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