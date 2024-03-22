Росгвардия сообщила о поиске преступников на месте теракта в «Крокусе»

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» ищут преступников, продолжается эвакуация людей, сообщили в Росгвардии. В районе происшествия усилили меры безопасности

Фото: Reuters

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» сотрудники Росгвардии ведут поиск преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили там. В ведомстве сообщили, что на месте работают спецподразделения службы.

Перед концертом в «Крокус Сити» началась стрельба, после произошел пожар. Источники РБК сообщали как минимум о пяти нападавших в камуфляже. На кадрах с места происшествия видно, что у двоих из них были рюкзаки, в которых, возможно, находились взрывные устройства. На видео от очевидцев слышны звуки, похожие на автоматную очередь.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, ранены более 100. Тушение пожара продолжается, СОБР начал штурм здания.

В московских аэропортах и на вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров. В районе происшествия перекрыто движение по некоторым магистралям. Роспотребнадзор рекомендовал не выходить на улицу.