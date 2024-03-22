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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Росгвардия сообщила о поиске преступников на месте теракта в «Крокусе»

Росгвардия: на месте теракта в «Крокус Сити Холле» ищут преступников
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
На месте теракта в «Крокус Сити Холле» ищут преступников, продолжается эвакуация людей, сообщили в Росгвардии. В районе происшествия усилили меры безопасности
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На месте теракта в «Крокус Сити Холле» сотрудники Росгвардии ведут поиск преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили там. В ведомстве сообщили, что на месте работают спецподразделения службы.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл». Фото с места событий
Фотогалерея 

Перед концертом в «Крокус Сити» началась стрельба, после произошел пожар. Источники РБК сообщали как минимум о пяти нападавших в камуфляже. На кадрах с места происшествия видно, что у двоих из них были рюкзаки, в которых, возможно, находились взрывные устройства. На видео от очевидцев слышны звуки, похожие на автоматную очередь.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, ранены более 100. Тушение пожара продолжается, СОБР начал штурм здания.

В московских аэропортах и на вокзалах усилили меры безопасности, в метро также усилили досмотр пассажиров. В районе происшествия перекрыто движение по некоторым магистралям. Роспотребнадзор рекомендовал не выходить на улицу.

Работа спецслужб на месте теракта в «Крокусе». Видео
Общество

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Полина Мартынова Полина Мартынова
«Крокус Сити Холл» Росгвардия преступник теракт
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