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Выборы президента России ,  
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Более 650 тыс. росгвардейцев привлекли к охране безопасности на выборах

Более 650 тыс. росгвардейцев привлекли к обеспечению безопасности на выборах
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В работе по обеспечению безопасности на выборах президента России задействованы 650 тыс. росгвардейцев. Об этом сообщил в ходе доклада в Центризбиркоме первый заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев.

«Всего за период подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного, для обеспечения правопорядка было задействовано более 650 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии с участием около 170 тыс. работников частных охранных организаций», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Лебедев уточнил, что росгвардейцы работают на 11 тыс. участков. Кроме того, они обеспечивают безопасность 1,7 тыс. помещений избирательных комиссий и примерно 1,4 тыс. выездных избирательных комиссий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

По данным ЦИК на 19:15, явка избирателей по всей России составила рекордные 73,30%. В онлайн-голосовании в 28 регионах (не включая Москву, она считается отдельно), по данным Минцифры, уже приняли участие 94% зарегистрированных на ДЭГ избирателей, голоса онлайн отдали 4,488 млн человек.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где действует военное положение, голосование на выборах президента России завершилось раньше из соображений безопасности. В этих регионах уже начали подсчет голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова 16 марта рассказала, что в 20 регионах России на 29 участках «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. В результате было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

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Теги
Росгвардия выборы президента избирательный участок Сергей Лебедев
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