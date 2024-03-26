Глава МИД Бразилии в разговоре с Лавровым осудил теракт в «Крокусе»

Мауро Виейра (Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба МИД России в телеграм-канале.

«Глава бразильского внешнеполитического ведомства выразил солидарность с российским народом в связи с террористическим актом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Передал глубокие соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении министерства.

Лавров и Виейра осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, отметили в ведомстве.

Также министры обсудили ситуацию на палестинских территориях и подготовку к саммитам БРИКС и G20 («Большая двадцатка»), которые должны состояться в России и Бразилии.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе сотрудница МИДа, еще более 180 пострадали.

Соболезнования после атаки выразили лидеры многих зарубежных стран. Администрация бразильского президента выпустила заявление, в котором решительно осудила произошедшее.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). По делу о нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, часть фигурантов, в том числе четверых предполагаемых исполнителей, арестовали до 22 мая.