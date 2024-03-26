Жители Шебекино остались без света после обстрела
В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино, в результате повреждения получила линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, без электроэнергии осталась часть жителей Шебекино и примыкающего к городу села Ржевка.
«Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки», — написал глава региона.
Гладков уточнил, что аварийные и оперативные службы уже устраняют повреждения.
Шебекино — ближайший к украинской границе город Белгородской области. Расстояние от него до Харьковской области Украины — чуть более 4 км. Ржевка непосредственно примыкает к городу с северо-востока.
После начала российской военной операции Шебекино регулярно подвергается обстрелам, как и населенные пункты других приграничных регионов. В последний раз об ударах по городу Гладков писал 13 марта. Днем ранее, в течение суток город обстреливали трижды. В результате одного из этих обстрелов пострадали три человека, также повреждения получили жилые дома и автомобили.
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