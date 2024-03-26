Гладков: часть Шебекино и Ржевки осталась без света после обстрела

Жители Шебекино остались без света после обстрела

Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино, в результате повреждения получила линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, без электроэнергии осталась часть жителей Шебекино и примыкающего к городу села Ржевка.

«Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что аварийные и оперативные службы уже устраняют повреждения.

Шебекино — ближайший к украинской границе город Белгородской области. Расстояние от него до Харьковской области Украины — чуть более 4 км. Ржевка непосредственно примыкает к городу с северо-востока.

После начала российской военной операции Шебекино регулярно подвергается обстрелам, как и населенные пункты других приграничных регионов. В последний раз об ударах по городу Гладков писал 13 марта. Днем ранее, в течение суток город обстреливали трижды. В результате одного из этих обстрелов пострадали три человека, также повреждения получили жилые дома и автомобили.