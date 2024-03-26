 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители Шебекино остались без света после обстрела

Гладков: часть Шебекино и Ржевки осталась без света после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино, в результате повреждения получила линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, без электроэнергии осталась часть жителей Шебекино и примыкающего к городу села Ржевка.

«Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки», — написал глава региона.

Гладков сообщил о третьем за день обстреле Шебекино
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Гладков уточнил, что аварийные и оперативные службы уже устраняют повреждения.

Шебекино — ближайший к украинской границе город Белгородской области. Расстояние от него до Харьковской области Украины — чуть более 4 км. Ржевка непосредственно примыкает к городу с северо-востока.

После начала российской военной операции Шебекино регулярно подвергается обстрелам, как и населенные пункты других приграничных регионов. В последний раз об ударах по городу Гладков писал 13 марта. Днем ранее, в течение суток город обстреливали трижды. В результате одного из этих обстрелов пострадали три человека, также повреждения получили жилые дома и автомобили.

Читайте на РБК Pro
Красная тряпка: как блогеры обманывают бизнес и государство
Прежние связи с чиновниками в КНР перестали работать. Что делать теперь
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ

Жители Шебекино остались без света после обстрела
Жители Шебекино остались без света после обстрела

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
При обстреле Белгородской области ранены двое пожарных
Политика
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Град»
Политика
Гладков объяснил отсутствие сирены при ночной атаке на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 16:48
Сотрудница МИДа погибла при нападении на «Крокус» Политика, 18:14
Есть цемент, проблемы с окнами: как проходит замещение стройматериалов Pro, 18:10
Касаткина назвала себя «бомжом» после слов Винер об участии в Олимпиаде Спорт, 18:02
Госдума поддержала списание процентов по кредитам участникам спецоперации Инвестиции, 18:00
Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин продолжит карьеру в «Локомотиве» Спорт, 17:58
На Мосбирже допустили возможность запуска круглосуточных торговых сессий Инвестиции, 17:57
Путин призвал опираться на ценности гуманизма после теракта в «Крокусе» Политика, 17:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг Недвижимость, 17:45
В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады Спорт, 17:43
Крест на сексуальной жизни: 6 мифов о мужском здоровье Pro, 17:43
Жители Шебекино остались без света после обстрела Политика, 17:40
Дать в долг науке: 3 выпуска облигаций профильных предприятий Инвестиции, 17:38
Красная тряпка: как блогеры обманывают бизнес и государство Pro, 17:30
«Сбер» отменил дополнительные комиссии для партнеров по льготной ипотеке Финансы, 17:30