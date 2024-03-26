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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Посол США оставила запись в открытой МИДом книге соболезнований

Посол США оставила запись в книге соболезнований МИДа после теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press)

Посол США в Москве Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований, открытой российским МИДом после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает ТАСС.

Дипломат писала слова соболезнований более десяти минут, отмечает агентство. На вопрос журналистов, что именно она написала, Трейси ответила, что изложила слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».

МИД сообщил об открытии в ведомстве книги соболезнований в память о жертвах теракта в «Крокусе» днем 26 марта. Такие же книги ранее появились в других российских зарубежных диппредставительствах.

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Запись в книге также оставил поверенный в делах Великобритании в России Том Додд, сообщила пресс-служба британского посольства в телеграм-канале.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. Впоследствии они подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 139 человек, еще более 180 пострадали.

После произошедшего свои соболезнования выразили лидеры многих зарубежных стран. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил нападение и принес соболезнования жертвам теракта.

«Ничто и никогда не сможет оправдать такое ужасное насилие», — заявил он.

Соболезнования семьям погибших также принесла администрация США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал теракт ужасным событием и заверил, что Штаты «заранее не располагали сведениями» о нем.

Посольство США в России заявило, что «шокировано сообщениями о террористическом акте». Комментируя свое предупреждение об угрозе терактов в Москве от 7 марта, посольство подчеркнуло, что сделало это, поскольку не хотело допустить смерть невинных людей. «Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», — ответили РБК в диппредставительстве.

По делу о теракте задержаны 11 человек, часть из них, в том числе четверых предполагаемых исполнителей, арестовали до 22 мая.

Теги
Линн Трейси «Крокус Сити Холл» соболезнования
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