Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца
Актриса Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова, проиграла апелляционный процесс в Мосгорсуде об авторских правах на произведения отца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.
Захарова обратилась в Мосгорсуд после того, как в правах на произведения ее отца в июле 2023 года ей отказал Тверской суд Москвы. Она требовала признать недействительными договоры авторского заказа, заключенные Марком Захаровым с компаниями «Мкаяна» и «Кулиса».
Суд выяснил, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова было отчуждено им при жизни. Режиссер не оспаривал эти договоры и регулярно получал по ним гонорары, следует их материалов дела.
Также суд заключил, что срок исковой давности по заявленным Александрой Захаровой требованиям истек. В результате 26 марта апелляционная инстанция оставила решение нижестоящего суда без изменений.
Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком». Он умер 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни. После смерти худрука театру было присвоено его имя.
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