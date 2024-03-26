Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца

Александра Захарова (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Актриса Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова, проиграла апелляционный процесс в Мосгорсуде об авторских правах на произведения отца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

Захарова обратилась в Мосгорсуд после того, как в правах на произведения ее отца в июле 2023 года ей отказал Тверской суд Москвы. Она требовала признать недействительными договоры авторского заказа, заключенные Марком Захаровым с компаниями «Мкаяна» и «Кулиса».

Суд выяснил, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова было отчуждено им при жизни. Режиссер не оспаривал эти договоры и регулярно получал по ним гонорары, следует их материалов дела.

Дочь писателя Гранина проверит на нарушение авторских прав фильм о войне Общество

Также суд заключил, что срок исковой давности по заявленным Александрой Захаровой требованиям истек. В результате 26 марта апелляционная инстанция оставила решение нижестоящего суда без изменений.

Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком». Он умер 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни. После смерти худрука театру было присвоено его имя.