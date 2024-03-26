 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца

Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца
Александра Захарова
Александра Захарова (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Актриса Александра Захарова, дочь режиссера Марка Захарова, проиграла апелляционный процесс в Мосгорсуде об авторских правах на произведения отца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

Захарова обратилась в Мосгорсуд после того, как в правах на произведения ее отца в июле 2023 года ей отказал Тверской суд Москвы. Она требовала признать недействительными договоры авторского заказа, заключенные Марком Захаровым с компаниями «Мкаяна» и «Кулиса».

Суд выяснил, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова было отчуждено им при жизни. Режиссер не оспаривал эти договоры и регулярно получал по ним гонорары, следует их материалов дела.

Дочь писателя Гранина проверит на нарушение авторских прав фильм о войне
Общество
Даниил Гранин и Марина&nbsp;Чернышева-Гранина, 2017 г.

Также суд заключил, что срок исковой давности по заявленным Александрой Захаровой требованиям истек. В результате 26 марта апелляционная инстанция оставила решение нижестоящего суда без изменений.

Марк Захаров был художественным руководителем театра «Ленком». Он умер 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни. После смерти худрука театру было присвоено его имя.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Теги
Марк Захаров авторские права Мосгорсуд
Материалы по теме
В «Ленкоме» перенесли спектакли из-за смерти Чуриковой
Общество
Дочь писателя Гранина проверит на нарушение авторских прав фильм о войне
Общество
«Матч ТВ» добился блокировки сайта 4PDA из-за нарушения авторских прав
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Бизнесмена Шепеля приговорили к 3,5 годам за массовое ДТП на Рублевке Общество, 16:46
Зеленский сменил главу СНБО Политика, 16:42
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле» Общество, 16:34
Деревянные многоэтажки: станет ли такое строительство массовым в России Недвижимость, 16:32
15 апреля откроется выставка «Шины, РТИ и каучуки» Пресс-релиз, 16:30
Клуб КХЛ продлил контракт с тренером после вылета на старте плей-офф Спорт, 16:24
В БКС назвали топ-6 акций в горячий дивидендный сезон Инвестиции, 16:20
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«АвтоВАЗ» выбрал восемь названий для своих будущих автомобилей Авто, 16:19
6 технологий, на которые инвесторам стоит обратить внимание в 2024 году Pro, 16:09
Лукашенко ответил на упреки в долгом молчании Путина после теракта Политика, 16:08
Клишас предложил перечитать слова Зорькина о смертной казни Политика, 16:02
Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца Общество, 16:02
Винер назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 15:39
Бортников не исключил причастности США, Британии и Украины к теракту Политика, 15:36