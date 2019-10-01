Прощание Марком Захаровым в Москве. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 30 сен, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 30 сен, 13:57
Слащева описала основные задачи на посту главы киностудии Горького Технологии и медиа, 12:45 Немецкий конкурент Pandora уйдет из России Бизнес, 12:43 Три человека погибли при столкновении автомобилей в Крыму Общество, 12:42 Сотрудника Следственного комитета ударили ножом в центре Москвы Общество, 12:37 Модный флер: как блефуют продавцы искусственного интеллекта Pro, 12:34 Зеленский поделился с Томом Крузом опытом съемок в кино Общество, 12:29 Теннисистка Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнира в Пекине Спорт, 12:27 Порошенко проигнорировал вызов на допрос с использованием полиграфа Политика, 12:27 Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур РБК и ВТБ, 12:27 Акции ЛУКОЙЛа подорожали более чем на 6% на фоне нового выкупа бумаг Бизнес, 12:20 Минздрав занял сторону руководства центра Блохина в конфликте с врачами Общество, 12:14 На Кубе во время визита Медведева откроют станцию ГЛОНАСС Политика, 12:11 УВД из дела Голунова возглавит полковник с самым большим семейным доходом Общество, 12:05 Песков назвал абсурдным вмешательство в ситуацию с онкоцентром Блохина Общество, 12:04
Общество ,  
0 
Прощание Марком Захаровым в Москве. Фоторепортаж
В Москве проходит прощание с художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым. Он умер 28 сентября на 86-м году жизни. Церемония прощания — в фоторепортаже РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Прощание проходит в театре «Ленком», художественным руководителем которого был Марк Захаров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Сергей Гармаш
Фото: Андрей Любимов / РБК
Режиссер Карен Шахназаров
Фото: Андрей Любимов / РБК
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
Фото: Андрей Любимов / РБК
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Александр Лазарев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Федор Добронравов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Борис Клюев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Дочь Марка Захарова актриса Александра Захарова и министр культуры Владимир Мединский
Теги: мультимедиа, Марк Захаров
Материалы по теме
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Общество
Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter