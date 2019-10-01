Прощание Марком Захаровым в Москве. Фоторепортаж

В Москве проходит прощание с художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым. Он умер 28 сентября на 86-м году жизни. Церемония прощания — в фоторепортаже РБК

Прощание проходит в театре «Ленком», художественным руководителем которого был Марк Захаров Актер Сергей Гармаш Режиссер Карен Шахназаров Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин Актер Александр Лазарев Актер Федор Добронравов Актер Борис Клюев Мэр Москвы Сергей Собянин Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов Глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин Дочь Марка Захарова актриса Александра Захарова и министр культуры Владимир Мединский