Путин призвал Генпрокуратуру сделать все для наказания виновных в теракте

Путин призвал Генпрокуратуру сделать все для наказания виновных в теракте

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников Генпрокуратуры сделать все необходимое, чтобы виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» понесли заслуженное наказание. Об этом президент заявил на коллегии ведомства, трансляцию выступления вел «Первый канал».

«Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления.<...> Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание», — сказал Путин.

Безопасность граждан остается целью государственной политики, добавил Путин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе вооруженных людей внутри здания первыми сообщили посетители концерта группы «Пикник».

В концертном зале начался пожар, здание полностью выгорело. В результате атаки погибли 139 человек. Восемь подозреваемых в совершении теракта суд уже отправил под арест.

Путин заявил, что расследование по делу должно проводиться профессионально и без политической ангажированности. По его словам, спецслужбы должны выяснить, действительно ли радикальные исламисты заинтересованы в ударах по России.

Власти России видят, добавил Путин, что США «по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».