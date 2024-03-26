Суд в Москве арестовал гражданина Грузии по делу о подрыве моста в Крым

Суд в Москве арестовал гражданина Грузии по делу о подрыве моста в Крым

Обстановка на Крымском мосту, 8 октября 2022 г. (Фото: Владимир Мордунов / ТАСС)

Басманный районный суд в Москве заочно арестовал гражданина Грузии по делу о подрыве Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инасаридзе Александра, уроженца и гражданина Грузии», — говорится в сообщении.

Александру Инасаридзе предъявили обвинение по трем статья: п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт; ч. 4 ст. 222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ; ч. 3 ст. 226.1 — контрабанда взрывчатых веществ.

Инасаридзе заочно арестовали на два месяца, срок будут отсчитывать с момента задержания подозреваемого или его экстрадиции из другой страны.

В октябре 2022 года на Крымскому мосту взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета моста. Следственный комитет завершил расследование дела о взрыве в феврале 2024 года. Тогда следователи сообщили, что по делу проходят 13 человек, восемь из которых арестованы, остальные в розыске.

Второй подрыв на Крымском мосту произошел 17 июля 2023 года. Мост атаковали два надводных беспилотника, в результате рухнул пролет автомобильной части моста по направлению в Тамань, еще один пролет был поврежден. Тогда при взрыве погибли два человека. Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом и выдвинул обвинения в адрес спецслужб Украины.