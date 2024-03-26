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Общество ,  
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На руднике «Пионер» в Амурской области пробили третью скважину

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Во время бурения третьей скважины на руднике «Пионер» компании Petropavlovsk сотрудники МЧС обнаружили в ней воду, а также пульпу со льдом. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

«Третья скважина показала наличие воды. Керн, извлеченный из выработки указывает, что она заполнена пульпой со льдом», — говорится в сообщении.

Принято решение о бурении первой скважины до 320 метров. Вторая скважина пробурена на 214 метров из 243. Четвертая пробурена на 232 метра из 350. На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков.

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Фото:ГУ МЧС России по Амурской области

В Амурской области 25 марта задержали управляющего директора золоторудного месторождения «Пионер» компании Petropavlovsk Алексея Бирюкова. Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике (ст. 216 УК). Предельное наказание по этой статье предусмотрено в случае гибели двух и более лиц — лишение свободы до семи лет.

Вечером 18 марта на подземном руднике при производстве работ в горной выработке произошло обрушение породы. О судьбе 13 человек ничего неизвестно. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м. В Амурской области действует режим ЧС на региональном уровне. Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды.

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Теги
скважина МЧС Амурская область Пионер рудник
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