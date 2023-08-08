Полиция завела два новых дела против бросивших в фонтан девушку с цветными волосами

Против бросивших в фонтан девушку с цветными волосами завели еще два дела

Один из задержанных мужчин (Фото: МВД РФ)

Полиция завела два новых уголовных дела о побоях и угрозе убийством против жителей Каменска-Уральского, которые бросили в фонтан девушку из-за голубого цвета ее волос. Об этом сообщил URA.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дела завели по ч. 2 ст. 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и ч. 1 ст. 119 УК («Угроза убийством»). Максимальное наказание по первой статье — шесть месяцев ареста, по второй — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее против мужчин уже завели дело по статье о хулиганстве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК), по ней им грозит до семи лет лишения свободы.

Двоих мужчин 1991 и 1993 годов рождения задержали 3 августа. Как сообщили в свердловском управлении МВД, у них произошел конфликт с девушкой из-за ее цвета волос. В ходе ссоры мужчины бросили потерпевшую в фонтан.

Сам инцидент произошел 1 августа. Девушка 2004 года рождения обратилась в полицию на следующий день. В ее заявлении говорилось, что двое мужчин нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. Полицейские пришли к выводу, что к инциденту причастны двое местных жителей, ранее судимых за «имущественные преступления», истязание и незаконный оборот наркотиков.

Мужчины после задержания заявили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия они объяснили тем, что им не понравился внешний вид девушки.

Один из мужчин рассказал, что его товарищ толкнул потерпевшую в воду, а сам он «после словесной перебранки ладошкой нанес удар». На видео, опубликованном МВД, подозреваемый говорил, что «произошло недоразумение на тему ориентации» и отношения к специальной военной операции на Украине.