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На Урале задержали мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос

МВД: На Урале задержали мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос
Фото: МВД России «Каменск-Уральский»
Фото: МВД России «Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском задержали мужчин 1991 и 1993 годов рождения, которые в ходе конфликта с девушкой из-за ее разноцветных волос бросили ее в фонтан, сообщает управление МВД по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). По этой статье может грозить до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 1 августа, девушка 2004 года рождения обратилась в полицию на следующий день. В заявлении говорилось, что двое мужчин нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой.

В полиции установили, к произошедшему причастны двое ранее судимых за «имущественные преступления», истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей. Задержанные пояснили, что в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией противоправных действий стал непонравившийся им внешний вид девушки.

Один из задержанных рассказал, что его товарищ толкнул девушку в воду, а он «после словесной перебранки ладошкой нанес удар». Задержанный на опубликованном МВД видео заявил, что «произошло недоразумение на тему ориентации» и отношения к специальной военной операции на Украине.

Он опроверг распространившуюся в интернете информацию о том, что участвовал в боевых действиях. О том, что напавшие на девушку мужчины были участниками военной операции, писал, в частности, телеграм-канал «Подъем». Он привел слова матери пострадавшей, которая рассказала, что они «на весь двор кричали, что они с СВО приехали», и угрожали девушке убийством.

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