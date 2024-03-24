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Al Mayadeen сообщил об ударе по авиабазе США в Сирии

Al Mayadeen: по авиабазе США Хараб аль-Джир в Сирии нанесен ракетный удар
По базе Хараб аль-Джир сначала выпустили три ракеты, после чего ее атаковал беспилотник, сообщил телеканал. Как отмечала ранее NYT, проиранские группировки в Сирии и Ираке в феврале почти полностью прекратили атаки на базы США

Американская авиабаза Хараб аль-Джир в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару и атаке беспилотника, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники. На аэродроме прогремело несколько взрывов.

По словам собеседников телеканала, по базе сначала выпустили три ракеты, которые упали на ее территории и возле нее, после чего ее атаковал беспилотник.

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Фото:Reuters

Пентагон сообщал, что за четыре месяца с начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа американские военные на Ближнем Востоке зафиксировали по меньшей мере 170 атак на свои объекты. После атаки беспилотника на американскую авиабазу Tower 22 в Иордании в конце января, в результате которой погибли трое американских военнослужащих, США начали наносить точечные удары по позициям проиранских группировок в Ираке и Сирии. 2 февраля американские ВВС поразили более чем 85 целей, применив более 125 высокоточных боеприпасов.

После этого, как отмечала газета The New York Times, проиранские группировки в Сирии и Ираке в феврале почти полностью прекратили атаки на американские базы. Издание связало это с резкой сменой стратегии Тегерана, который ранее, напротив, последовательно призывал ливанскую «Хезболлу», йеменских хуситов, «Исламское сопротивление в Ираке» и другие группировки атаковать базы США на Ближнем Востоке в знак поддержки ХАМАС в войне с Израилем.

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Елена Чернышова
авиабаза США Сирия ракетный удар
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