Песков исключил отказ от реализации послания президента
Россия не откажется от планов по внутреннему развитию страны, они хорошо просчитаны и реализуемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
«Все проекты, которые президент [Владимир Путин] инициировал [в ходе послания к Федеральному собранию] хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года — абсолютно реалистичные», — сказал он.
По словам пресс-секретаря, несмотря на другие приоритетные задачи, в частности, военную операцию на Украине, «никто не собирается отказываться от планов развития».
Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно стало рекордным по длительности — президент выступал два часа и шесть минут. В частности, глава государства объявил о запуске пяти новых нацпроектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь», а также предложил новые меры по борьбе с бедностью и соцподдержке граждан.
Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что «ресурс [для реализации послания] будет обеспечен» и что «все ресурсы просчитаны».
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