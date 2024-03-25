Минздрав Подмосковья: из больниц выписали 23 пострадавших в теракте в «Крокусе»

Из больниц выписали 23 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Из больниц Москвы и Московской области выписали 23 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», следует из списка на сайте подмосковного минздрава.

Ранее вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что из столичных медучреждений за последние сутки были выписаны 16 пострадавших.

В больницах продолжают оставаться 96 человек, получивших ранения во время теракта, из них 76 — в Москве. По словам Раковой, шесть пациентов в столичных медучреждениях находятся в крайне тяжелом состоянии, 23 — в тяжелом. У пострадавших, которых доставили в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, врачи наблюдают положительную динамику, отметила вице-мэр.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись.

По последней информации, в результате теракта погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России).

По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых. Четверых участников нападения, которых поймали в Брянской области, суд арестовал до 22 мая.