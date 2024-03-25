Посетителям «Крокуса» вернули 280 пакетов с вещами
Посетителям «Крокус Сити Холла» вернули 277 пакетов с вещами и ряд автомобилей, оставленных там в день теракта 22 марта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, выдача имущества продолжится в течение одной недели.
Оставленную в гардеробе одежду начали возвращать 24 марта с 18:00 мск, машины — с 19:00 мск. По словам Воробьева, всего на парковке «Крокуса» находилось 383 автомобиля. Одежду в первую очередь пообещали выдать тем, у кого сохранился номерок.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, расстреляли находившихся там граждан, подожгли помещения и скрылись. По официальной информации, погибли 137 человек, пострадали еще 182. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
Силовики задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Последних отправили под арест до 22 мая. Информацию об остальных в Кремле раскрывать отказались.
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