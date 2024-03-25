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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Посетителям «Крокуса» вернули 280 пакетов с вещами

Воробьев сообщил о передаче посетителям «Крокуса» 280 пакетов с вещами
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Посетителям «Крокуса» вернули 280 пакетов с вещами
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Посетителям «Крокус Сити Холла» вернули 277 пакетов с вещами и ряд автомобилей, оставленных там в день теракта 22 марта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, выдача имущества продолжится в течение одной недели.

Оставленную в гардеробе одежду начали возвращать 24 марта с 18:00 мск, машины — с 19:00 мск. По словам Воробьева, всего на парковке «Крокуса» находилось 383 автомобиля. Одежду в первую очередь пообещали выдать тем, у кого сохранился номерок.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, расстреляли находившихся там граждан, подожгли помещения и скрылись. По официальной информации, погибли 137 человек, пострадали еще 182. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Силовики задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта. Последних отправили под арест до 22 мая. Информацию об остальных в Кремле раскрывать отказались.

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Теги
Россия Московская область теракт «Крокус Сити Холл» Андрей Воробьев
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