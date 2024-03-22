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Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы Volkswagen въехал в столб, два человека погибли
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

В результате аварии на северо-востоке Москвы погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб. «В результате дорожной аварии погибли два пассажира иномарки, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

По данным ведомства, ДТП произошло по адресу: ул. Стартовая, д. 33 (около 2,5 км от станции метро «Медведково»). Телеграм-канал SHOT пишет, что водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в столб на всей скорости.

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Фото:Прокуратура города Москвы

В начале марта на набережной Академика Туполева в Москве загорелся автомобиль. В дептрансе уточнили, что инцидент произошел на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель.

В середине февраля на северо-западе Москвы, в районе ул. Народного Ополчения, столкнулись три автомобиля. Водитель Mazda, выезжая на дорогу, врезался в Hyundai и Nissan. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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