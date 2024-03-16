Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в Омской области

Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками в Омской области

Фото: СК России по Омской области Фото: СК России по Омской области Фото: СК России по Омской области Фото: СК России по Омской области

На трассе в Омской области столкнулись два грузовика и микроавтобус, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что количество погибших достигло семи. В оперативных службах рассказали агентству, что тело еще одного погибшего было найдено при разборе обломков транспорта. РЕН ТВ также пишет о семи погибших, включая одного ребенка. По данным телеканала, пострадали десять человек, в том числе двое детей, в больницу попали двое взрослых и несовершеннолетний, последний находится в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 565-м км трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, водитель грузовика DAF, предположительно, из-за разрыва переднего колеса, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota. После столкновения машины загорелись.

Микроавтобус ехал из города Тюкалинск в Омск, в салоне находились шесть пассажиров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, сообщила прокуратура.