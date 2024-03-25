Спасатели назвал шесть водоемов в Подмосковье с хрупким льдом

Фото: mospas.mosreg.ru

В связи с наступлением астрономической весны на шести водоемах Московской области активно тает лед, местным жителям следует быть осторожными, предупреждает Московская областная противопожарно-спасательная служба.

Как рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин, речь идет о:

реке Гуслица в Егорьевске,

реке Нахабинка в Красногорске,

озере Киово в Лобне,

реке Яуза в Мытищах,

реке Нара в Наро-Фоминском округе,

реке Лопасня в Чехове.

По его словам, толщина ледовой корки на этих водоемах варьируется от 0 до 10–14 см.

Работники подмосковной спасательной службы проводят профилактические мероприятия всего на 53 водоемах в регионе с поздней осени до весны, пока лед полностью не растает, сообщил Сорокин. «Спасатели регулярно измеряют толщину ледовой поверхности на реках, озерах и прудах, извещают население о критических отметках и раздают рыбакам и отдыхающим памятки о мерах безопасности на льду», — объяснил он.

Кроме того, на некоторых водоемах работает специальный водный транспорт. Например, на реке Москве в Красногорске дежурство проводят на аэролодке «Охотник-650», на Иваньковском водохранилище спасатели из Дубны патрулируют акваторию на судне на воздушной подушке «Хивус», рассказал замначальника Мособлпожспаса.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве до плюс 20 градусов. Так, в понедельник 25 марта днем в Москве, по его словам, ожидается до плюс 10 градусов. Во вторник такая погода сохранится, но к вечеру «могут брызнуть незначительные осадки». Сильное потепление начнется в субботу — до плюс 10–15 градусов, в воскресенье максимальная температура повысится до плюс 12–17 градусов, местами до 20 градусов тепла, сообщил синоптик.