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Общество ,  
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Спасатели назвал шесть водоемов в Подмосковье с хрупким льдом

Мособлпожспас предупредил об активном таянии льда на водоемах Подмосковья
Фото: mospas.mosreg.ru
Фото: mospas.mosreg.ru

В связи с наступлением астрономической весны на шести водоемах Московской области активно тает лед, местным жителям следует быть осторожными, предупреждает Московская областная противопожарно-спасательная служба.

Как рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин, речь идет о:

  • реке Гуслица в Егорьевске,
  • реке Нахабинка в Красногорске,
  • озере Киово в Лобне,
  • реке Яуза в Мытищах,
  • реке Нара в Наро-Фоминском округе,
  • реке Лопасня в Чехове.

По его словам, толщина ледовой корки на этих водоемах варьируется от 0 до 10–14 см.

Работники подмосковной спасательной службы проводят профилактические мероприятия всего на 53 водоемах в регионе с поздней осени до весны, пока лед полностью не растает, сообщил Сорокин. «Спасатели регулярно измеряют толщину ледовой поверхности на реках, озерах и прудах, извещают население о критических отметках и раздают рыбакам и отдыхающим памятки о мерах безопасности на льду», — объяснил он.

Кроме того, на некоторых водоемах работает специальный водный транспорт. Например, на реке Москве в Красногорске дежурство проводят на аэролодке «Охотник-650», на Иваньковском водохранилище спасатели из Дубны патрулируют акваторию на судне на воздушной подушке «Хивус», рассказал замначальника Мособлпожспаса.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

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