В России началась астрономическая весна

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В Северном полушарии Земли началась астрономическая весна, она продлится 93 дня до летнего солнцестояния, об этом РБК рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня, 20 марта в 6 часов 6 минут по московскому времени, центр солнечного диска пересек небесный экватор и перешел в Северное полушарие небесной сферы. Наступило весеннее равноденствие», — сообщил Тишковец.

Теперь светлого времени в сутках будет больше, а темного — меньше. Это продлится до летнего солнцестояния, до 20 июня. «Различают сразу несколько «весен»: календарную, астрономическую, метеорологическую (уже наступила), климатическую — 21 марта) и фенологическую (8 апреля — переход через +5 — просыпается природа)», — добавил Евгений Тишковец.

В середине марта Тишковец сообщал о том, что метеорологическая весна пришла в Москву на неделю раньше. Тогда среднесуточная температура в городе превысила нулевую отметку.