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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по украинским военным около границы России

Минобороны: российские силы продолжают атаки по ВСУ в районе у Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по украинским силам в приграничном с Курской областью районе, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносят с помощью боевых расчетов гаубиц «Мста-Б».

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Фото:РИА Новости

Приграничные регионы России неоднократно подвергались атакам диверсантов после начала военной операции на Украине. В Минобороны заявляли, что все атаки были отражены.

19 марта Минобороны доложило об уничтожении пункта временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в селе Рыжевка в Сумской области Украины. Рыжевка расположена близ границы с Россией, рядом с поселком Теткино в Курской области. По данным ведомства, удары наносились авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Еще один удар по украинской ДРГ российские военные нанесли в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области, сообщило тогда же Минобороны. Скопления живой силы и техники противника уничтожены, добавили в ведомстве.

Минобороны сообщило об ударах по украинским военным около границы России
Минобороны сообщило об ударах по украинским военным около границы России

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Теги
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