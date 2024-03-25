Минобороны: российские силы продолжают атаки по ВСУ в районе у Курской области

Минобороны сообщило об ударах по украинским военным около границы России

Российские военные группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по украинским силам в приграничном с Курской областью районе, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносят с помощью боевых расчетов гаубиц «Мста-Б».

Приграничные регионы России неоднократно подвергались атакам диверсантов после начала военной операции на Украине. В Минобороны заявляли, что все атаки были отражены.

19 марта Минобороны доложило об уничтожении пункта временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в селе Рыжевка в Сумской области Украины. Рыжевка расположена близ границы с Россией, рядом с поселком Теткино в Курской области. По данным ведомства, удары наносились авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Еще один удар по украинской ДРГ российские военные нанесли в лесном массиве в приграничном районе Белгородской области, сообщило тогда же Минобороны. Скопления живой силы и техники противника уничтожены, добавили в ведомстве.