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Сенатор Рубио связал теракт в «Крокусе» с уходом войск США из Афганистана

Сенатор Марко Рубио связал теракт в «Крокусе» с уходом войск США из Афганистана

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл», ответственность за который взял на себя афганский филиал ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), стал возможен в том числе из-за ухода войск США из Афганистана и может повториться на американской территории. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил замредседателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

«При администрации [экс-президента США Дональда] Трампа ИГИЛ фактически вышел из игры. У них оставалось меньше тысячи боевиков, <...> а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — сказал Рубио.

По его словам, террористы из ИГИЛ «очень хотели бы сделать то, что они сделали в Москве», на территории США, поэтому американским властям нужно оставаться бдительными.

В конце апреля 2021 года НАТО и США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана. Президент США Джо Байден тогда объяснил, что военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. После того как американские солдаты покинули страну, «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил власть в Афганистане.

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Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли по меньшей мере 137 человек, свыше 180 человек пострадали.

Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта, разбор завалов все еще продолжается. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной. Вечером 24 марта в Басманный районный суд Москвы арестовал фигурантов дела сроком на два месяца. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.

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Теги
«Крокус Сити Холл» США Афганистан ИГИЛ
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