 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия потеряла место в руководстве Организации по запрещению химоружия

Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО
Полномочия России в Исполнительном совете организации истекут в мае 2024 года. Сергей Лавров ранее отмечал, что ОЗХО не должна становиться инструментом решения геополитических задач
Вид на здание ОЗХО
Вид на здание ОЗХО (Фото: Wilfried Wirth / imageBROKER.com / Global Look Press)

Россию не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026 год, свидетельствует сообщение организации в Twitter (X).

В совет избрали 21 члена, Россия в итогах голосования не упоминается. От Восточной Европы в руководящий орган вошли Украина, Польша, Литва.

От группы западноевропейских и других государств в совет прошли Бельгия, Дания, Греция, Испания и Новая Зеландия; из азиатских стран — Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакистан; из стран Африки — Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР; от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Эквадор, Чили, Сальвадор и Гватемала.

ОЗХО подтвердила уничтожение всех заявленных запасов химоружия в мире
Политика
Фото:US Navy / Global Look Press

Исполнительный совет включает 41 члена, их избирают сроком на два года. Полномочия остальных 20 членов истекут в мае 2025 года. В Исполнительном совете Россия пробудет до мая 2024 года.

Глава МИДа Сергей Лавров ранее говорил, что ОЗХО не должна становиться инструментом решения геополитических задач «известной группы государств». Пока ОЗХО зарекомендовала себя «в качестве эффективной технической структуры в области химического разоружения и нераспространения».

Читайте на РБК Pro
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
Что будет с ценами на золото в 2024 году
Можно ли на законных основаниях ввести в организации систему штрафов
Сможет ли британский стартап Nothing лишить Apple монополии iMessage

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
ОЗХО химоружие Россия Украина
Материалы по теме
Генассамблея утвердила нового верховного комиссара ООН по правам человека
Политика
Путин назвал ерундой идею выхода России из ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Из России в Казахстан попытались вывезти двигатели для БМП Политика, 17:57
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 17:49
Российским разработчикам игр помогут выйти на внешний рынок Новая экономика, 17:49
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 17:49
Юристы Худайнатова назвали его владельцем арестованной в США яхты Бизнес, 17:48
Bloomberg узнал о начале казахской Air Astana подготовки к IPO в Лондоне Инвестиции, 17:40
В «Сбере» назначена новая глава брокерского бизнеса Инвестиции, 17:38
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Жить на 17% счастливее: как укрепить социальное общение РБК и ЖК SOUL, 17:37
Грузоперевозки РЖД на дальневосточных погранпереходах выросли на 22% Отрасли, 17:35
НАТО исключило из помощи Киеву летальное оружие Политика, 17:33
Госдума одобрила наказание добровольцев за преступления против службы Политика, 17:33
Власти объяснили, почему ЕГЭ нельзя перевести в онлайн-формат Общество, 17:31
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 17:26
Участок реки Томь в окрестностях Кемерово окрасился в багровый цвет Общество, 17:20