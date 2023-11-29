Россия потеряла место в руководстве Организации по запрещению химоружия

Полномочия России в Исполнительном совете организации истекут в мае 2024 года. Сергей Лавров ранее отмечал, что ОЗХО не должна становиться инструментом решения геополитических задач

Вид на здание ОЗХО (Фото: Wilfried Wirth / imageBROKER.com / Global Look Press)

Россию не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026 год, свидетельствует сообщение организации в Twitter (X).

В совет избрали 21 члена, Россия в итогах голосования не упоминается. От Восточной Европы в руководящий орган вошли Украина, Польша, Литва.

От группы западноевропейских и других государств в совет прошли Бельгия, Дания, Греция, Испания и Новая Зеландия; из азиатских стран — Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакистан; из стран Африки — Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР; от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Эквадор, Чили, Сальвадор и Гватемала.

Исполнительный совет включает 41 члена, их избирают сроком на два года. Полномочия остальных 20 членов истекут в мае 2025 года. В Исполнительном совете Россия пробудет до мая 2024 года.

Глава МИДа Сергей Лавров ранее говорил, что ОЗХО не должна становиться инструментом решения геополитических задач «известной группы государств». Пока ОЗХО зарекомендовала себя «в качестве эффективной технической структуры в области химического разоружения и нераспространения».