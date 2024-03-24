Гражданка Белоруссии погибла при теракте в «Крокусе»

Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», у посольства России в Минске (Фото: Ярослав Артемов / ТАСС)

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибла гражданка Белоруссии, сообщило посольство страны в России.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — говорится в публикации. В посольстве принесли соболезнования близким погибшей. Там уточнили, что связались с ее родными для оказания помощи.

Ранее посольство сообщило об одном пострадавшем белорусе при теракте. Мужчина работал охранником в «Крокус Сити Холле» и получил пулевое ранение во время нападения. По данным представительства, он находится в тяжелом состоянии — подключен к аппарату ИВЛ.

В здание «Крокус Сити Холла» 22 марта ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали. 24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Президент России Владимир Путин пообещал наказание для всех исполнителей, организаторов и заказчиков нападения.