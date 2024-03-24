Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в «Крокусе»
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание совета по обороне, его темой стал теракт в подмосковном «Крокусе», сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Встреча началась в 19:30 по местному времени (21:30 мск), уточняет телеканал.
Ранее в Елисейском дворце заявили, что Макрон «внимательно следит за ситуацией». Франция, как и ряд стран, осудила нападение на «Крокус».
Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, более 180 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются. Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя нападение, призвал не дать террористам шанса нанести удар где-либо еще.
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