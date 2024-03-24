 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе»

Музыканты «Пикника» возложили цветы на месте теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Музыканты рок-группы «Пикник», перед выступлением которых началась стрельба в «Крокусе», пришли возложить цветы в память о погибших при теракте, сообщило «РИА Новости».

24 марта — день общенационального траура по жертвам нападения. Люди несут цветы и игрушки на место теракта — их так много, что волонтеры организовали второй мемориал.

Ранее лидер группы Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родственникам жертв от лица коллектива.

Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
Общество

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» вооруженные боевики открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Минздрав сообщил о 180 пострадавших.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил Reuters. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз.

СК показал кадры с обвиняемыми в теракте

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
«Крокус Сити Холл» теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Гостям «Крокуса» начали выдавать оставленные при теракте вещи. Видео Общество, 22:02
Bloomberg рассказал о «втором дыхании» для угля Экономика, 21:55
В «Крокус Сити Холл» предупредили о рисках мошенничества Общество, 21:52
Еще два подростка рассказали, как эвакуировали людей во время теракта Общество, 21:33
Компания ПИК сменит генерального директора из-за санкций Экономика, 21:32
Музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе» Общество, 21:08
Полетели в небо журавли: акция памяти у «Крокус Сити Холла» Общество, 21:06
Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182 Общество, 21:04
Генерал ВСУ раскритиковал украинцев за слова «людоловы» о военкомах Политика, 21:04
В ДТЭК рассказали о потере 50% генерирующих мощностей на Украине Политика, 20:44
Фотограф рассказал, как снял кадры начала нападения на «Крокус» Общество, 20:42
Гражданка Белоруссии погибла при теракте в «Крокусе» Общество, 20:35
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07