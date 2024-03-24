Музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе»

Музыканты рок-группы «Пикник», перед выступлением которых началась стрельба в «Крокусе», пришли возложить цветы в память о погибших при теракте, сообщило «РИА Новости».

24 марта — день общенационального траура по жертвам нападения. Люди несут цветы и игрушки на место теракта — их так много, что волонтеры организовали второй мемориал.

Ранее лидер группы Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родственникам жертв от лица коллектива.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» вооруженные боевики открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Минздрав сообщил о 180 пострадавших.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил Reuters. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз.