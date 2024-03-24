 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холл»

Кадры с мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цветов около у «Крокус Сити Холла» так много, что волонтеры уже организовали на месте второй мемориал. Они перенесли часть игрушек от первого. На месте очень много людей, большие очереди, многие приходят с детьми, колясками. Люди в очередях говорят, что готовы стоять и час и два — берут с собой зонтики и дождевики.

Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холл»
Video

На месте волонтеры раздают чай и горячую еду, также они просят у людей помощи — перенести цветы, игрушки, свечи. Сам мемориал находится около «Крокус Экспо», в 200 метрах от сгоревшего концертного зала. Люди, которые едут к мемориалу на машинах, предлагают помочь тем, кто идет с цветами — подбрасывают от метро и обратно.

Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холл»

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Екатерина Набережнова
«Крокус Сити Холл» мемориал траур теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холл» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04
Два человека получили ранения при взрыве у здания полиции в Ереване Политика, 18:03
Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде Политика, 18:01
В «Крокусе» проверят состояние противопожарной безопасности Общество, 17:39
Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 180 Общество, 17:37
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 17:30
МИД Польши решил вызвать посла России из-за залетевшей ракеты Политика, 17:23
В Белгородской области за сутки повредили десятки домов и автомобилей Политика, 17:19
В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе Общество, 17:08
Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 137⁠ Общество, 16:59