Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холл»
Цветов около у «Крокус Сити Холла» так много, что волонтеры уже организовали на месте второй мемориал. Они перенесли часть игрушек от первого. На месте очень много людей, большие очереди, многие приходят с детьми, колясками. Люди в очередях говорят, что готовы стоять и час и два — берут с собой зонтики и дождевики.
На месте волонтеры раздают чай и горячую еду, также они просят у людей помощи — перенести цветы, игрушки, свечи. Сам мемориал находится около «Крокус Экспо», в 200 метрах от сгоревшего концертного зала. Люди, которые едут к мемориалу на машинах, предлагают помочь тем, кто идет с цветами — подбрасывают от метро и обратно.
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