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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе»

МЧС разобрало 400 куб. м обрушившихся конструкций на месте теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе»
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Спасатели МЧС разобрали свыше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работают более 300 человек и 154 единицы техники, уточнили в МЧС. «Также продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи», — говорится в публикации.

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Общество

В здание «Крокус Сити Холла» 22 марта ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Вечером следующего дня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта. Поисковые работы продолжаются. За первый день спасатели разобрали более 90 куб. м завалов, сообщали в МЧС. Рано утром 24 марта к зданию «Крокуса» прибыла тяжелая техника для работ.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали. 24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия. Президент России Владимир Путин пообещал наказание для всех исполнителей, организаторов и заказчиков нападения.

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МЧС «Крокус Сити Холл» завалы теракт
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