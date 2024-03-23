МЧС показало видео разбора завалов в «Крокус Сити Холле»
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле», на который 22 марта напали люди с автоматами. Спасатели используют робототехнические комплексы и дроны, к работе привлекли кинологов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что разбор завалов будет идти круглосуточно, передает «Интерфакс».
Тушение пожара в концертном зале продолжается, по данным ведомства, его площадь достигала 12,9 тыс. кв.м.
По данным СК, погибли не менее 115 человек. ФСБ заявила о задержании 11 человек в связи с терактом, в том числе четырех непосредственных участников атаки.
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Опубликован список погибших в теракте
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»