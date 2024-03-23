МЧС показало видео разбора завалов в «Крокус Сити Холле»

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МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле», на который 22 марта напали люди с автоматами. Спасатели используют робототехнические комплексы и дроны, к работе привлекли кинологов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что разбор завалов будет идти круглосуточно, передает «Интерфакс».

Тушение пожара в концертном зале продолжается, по данным ведомства, его площадь достигала 12,9 тыс. кв.м.

По данным СК, погибли не менее 115 человек. ФСБ заявила о задержании 11 человек в связи с терактом, в том числе четырех непосредственных участников атаки.