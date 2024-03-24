Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент Владимир Путин в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Кремля.
24 марта — день общенационального траура по жертвам нападения. По всей России отменены культурные и спортивные мероприятия.
Президент, обращаясь к россиянам после теракта, назвал нападение кровавым и варварским, а также выразил соболезнования погибшим, поблагодарил врачей и спасателей. Он пообещал всем исполнителям, организаторам и заказчикам теракта «справедливое и неизбежное наказание» и подчеркнул, «террористов и убийц» ждет одна участь — «возмездие и забвение».
Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз.
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