Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

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Президент Владимир Путин в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Кремля.

24 марта — день общенационального траура по жертвам нападения. По всей России отменены культурные и спортивные мероприятия.

Президент, обращаясь к россиянам после теракта, назвал нападение кровавым и варварским, а также выразил соболезнования погибшим, поблагодарил врачей и спасателей. Он пообещал всем исполнителям, организаторам и заказчикам теракта «справедливое и неизбежное наказание» и подчеркнул, «террористов и убийц» ждет одна участь — «возмездие и забвение».

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали. Спасатели продолжают поисковые работы. Теракт осудили лидеры многих стран, а также ООН и Евросоюз.